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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

للأسبوع الرابع.. البابا تواضروس يلقى عظته منفردًا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدون شعب، للأسبوع الرابع على التوالي.

ومن المقرر أن يوقف البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية خلال أسبوع الآلام، والذي يبدأ بأحد الشعانين وينتهي ليلة عيد القيامة المجيد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قرر تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من يوم الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل، على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية القبطية.

يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

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