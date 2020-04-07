«البشارة».. تعرف على قصة أول عيد في المسيحية

تحتفل الكنائس المسيحية، اليوم الإثنين، بعيد «البشارة»، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.وعيد البشارة وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.