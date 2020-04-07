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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. الصين تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:21 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الصين، لأول مرة، عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.‏

واتخذت الحكومة الصينية عدة قرارات في الأيام الأخيرة الماضية بما يسمح لها بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتشار الفيروس، ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى أن بكين تخفف القيود المفروضة على حظر السفر في أغلب المناطق، ومن المُقرر السماح للمواطنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بمغادرة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس وظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي.

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