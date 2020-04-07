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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 1150 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بأن جامعة جونز هوبكينز أعلنت تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الإدارات الأمريكية السابقة سبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنها أنفقت 8 تريليونات دولار فى الشرق الأوسط بدلا من تطوير البنية التحتية للولايات المتحدة.

وأضاف «ترامب»، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن إدارته ورثت مؤسسة عسكرية متهالكة، ولكنه أصلحها، كما ورثت قطاع صحي سئ.

وقال إن ما فعلته الإدارات السابقة كان اتجاها خاطئًا، وقال إنه كان ليبني الأنفاق والمرافق بهذه الأموال، مؤكدا: «نريد المزيد من الأموال لمواطنينا».

وأوضح أن الولايات المتحدة كان لديها أفضل اقتصاد في العالم، وفي يوم واحد اضطررنا لإغلاق اقتصادنا بسبب الفيروس غير المرئي.

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