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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لمصابى «كورونا».. «الصحة العالمية» تحذر من بعض الأطعمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حددت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح الغذائية التي يجب اتباعها من قِبل الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت «الصحة العالمية»، في منشور لها على موقع «تويتر»، على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، بالإضافة إلى تجنب شرب كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة.

وشددت على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

كما جددت التأكيد على ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا، بالإضافة إلى التقليل من ملح الطعام قدر الإمكان واستخدام الملح المعالج باليود.

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