البيطرية تواجه الكورونا بالتطوير وخفض الحمل الفيروسى

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن، الهيئة اتخذت اجراءات مكافحة الوباء بالتعقيم الشامل طبقًا للخطة التي تنتهجها الدولة حيث تم تكليف فرق لتغطية مجموعة من المراكز للتطهير وخفض الحمل الفيروسي، مشيرا إلى أن الهيئة طهتر المساجد والصيدليات ومواقف السيارات ذات الكثافة العددية العالية وبعض المستشفيات وأقسام الشرطة وعدد من المناطق والمباني الحكومية في القاهرة ومزارع الحيوانات.وأشار رئيس الهيئة البيطرية لـ الدستور إلى قيام فرق الخدمات البيطرية بتطهير المحاكم ومباني النيابة الإدارية والوحدات الطبية، والكنائس بالمحافظات وتعقيم مبنى كبار الزوار ومحكمة الاسرة وسوق الجملة بمدينة ٦ اكتوبر، كما قام خبراء الطب البيطري بزيارة محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتم رش المساجد والكنائس والأبنية الىعليمية وشركات المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات الصحة.