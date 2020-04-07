متخصص يكشف سر استمرار حركة الطيران بين تركيا وقطر

علق أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص فى الشأن التركي، على استمرار حركة الطيران بين إسطنبول وقطر رغم تعليقها مع كل دول العالم بسبب فيروس كورونا، قائلًا:"إن تركيا ترى في قطر أنها المحافظة رقم 82 من محافظات تركيا بعد احتلالها من قبل السلطات التركية، لذلك أمير قطر لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء إلا بعد موافقة أردوغان وحزب العدالة والتنمية".وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس التركي أردوغان ينظر إلى قطر هذه النظرة الغريبة لأسباب شخصية، وهناك تفسيرات تؤكد أن أردوغان يستخدم قطر كيفما يشاء، مؤكدًا أن هناك مصالح تركية في غاية الأهمية لا يمكن الاستغناء عنها.وأوضح الباحث المتخصص في الشأن التركي أن، أردوغان وحزب العدالة والتنمية في تركيا يعملان لصالح مصالحتهم على حساب الشعب التركي والمعارضة التركية، مشيرًا إلى أن أردوغان لا يدير الأزمة في تركيا بشأن فيروس كورونا بشكل احترافي رغم ان الوضع أصبح خطير جدًا، ويرفض دخول المعارضة لاستغلاله هذه المحنة لأغراض سياسية.وأشار إلى أن، أردوغان يعلم جيدًا أن شعبيته وهو وحزبه في تراجع شديد في الشارع التركي وهذه أكبر أزمة يواجهها أردوغان خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تعامل الرئيس التركي مع أزمة فيروس كورونا في البداية باستهانة شديدة، مؤكدًا أن أزمة أردوغان مع أزمة تفشي فيروس كورونا ستكون كاشفة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.وأشار إلى تسجيل 149 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.وقال مجاهد إن، جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر مجاهد أن، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليلًا للوضع الوبائي في مصر وتقييمًا لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات، حيث تبين أن 88% منهم يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة، كما لفتت إلى أن 3% يعانون أعراضًا حادة، و2% حالتهم حرجة، مؤكدة أن مصر من الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقًا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية، حيث قسمت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى ثلاث مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون وهي (مرتفعة الإصابات، متوسطة الإصابات، بسيطة الإصابات ومنها مصر)، كما أشارت إلى وفاة 30٪ من حالات الوفاة في مصر، قبل الوصول إلى المستشفيات.ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خلال الساخن ١٠٥، كما تم تفعيل خطين آخرين هما ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و٠٢٢٠٨١٦٨٣١.ويتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي.وأضافت أن، خدمة الدعم النفسي تشمل أيضًا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل، كما تستهدف أيضًا ضرورة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة، ويتم الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوطات المتزايدة، موضحة أنه تم تدريب 150 متخصصًا في الصحة النفسية للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارة الرسمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.