ترامب: انفقنا 8 تريليونات دولار على الشرق الأوسط بدلًا من تطوير البنية التحتية

حمل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الإدارات الأمريكية السابقة سبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنها أنفقت 8 تريليونات دولار فى الشرق الاوسط بدلا من تطوير البنية التحتية للولايات المتحدة.وأضاف "ترامب"، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن إدارته ورثت مؤسسة عسكرية متهالكة، ولكنه أصلحها، كما ورثت قطاع صحي سئ.وقال إن ما فعلته الإدارات السابقة كان اتجاها خاطئًا، وقال إنه كان ليبني الأنفاق والمرافق بهذه الأموال، مؤكدا: "نريد المزيد من الأموال لمواطنينا".وأوضح أن الولايات المتحدة كان لديها أفضل اقتصاد في العالم، وفي يوم واحد اضطررنا لإغلاق اقتصادنا بسبب الفيروس غير المرئي.