تامر أمين لـ صباحي: أنت تسير على درب الإخوان

هاجم الإعلامي تامر أمين، حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بعد دعوته للإفراج عن السجناء المحبوسين على ذمة قضايا داخل السجون، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامجه «آخر النهار»، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «إحنا في إيه ولا في إيه، وهو أنت عايش معانا ولا أنت عندك غرض معين ومش مهم أي حاجة تانية، مفيش مفكر أو سياسي أو إعلامي يتحدث إلا عن صحة الناس وفيروس كورونا المستجد، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يتحدث حاليا إلا عن فيروس كورونا».وأكد أن حمدين صباحي، يسير على درب الإخوان ويغازل الجماعة الإرهابية ويطالب بالإفراج عنهم.وأضاف: «أي حد بيستخدم الأجندة لن يستخدم عقله ويتحدث عن ضرورة الإفراج عن السجناء، ويتحدث حمدين صباحي عن وجود معتقلين في مصر»، مؤكدًا أن السجون المصرية مفتوحة للزيارات من الصحفيين ووسائل الإعلام العالمية وحقوق الإنسان ولا يوجد معتقلون داخل السجون أو تعرض السجناء للتعذيب.