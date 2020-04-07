منظمة المرأة العربية: تزايد العنف ضد النساء حول العالم

حذرت منظمة المرأة العربية من تزايد وتيرة أعمال العنف الموجهة ضد النساء بالتزامن مع إجراءات الحجر الصحي.وقالت المنظمة، في بيان لها، «أدت إجراءات الحجر المنزلي الهادف لاحتواء فيروس كورونا المستجد، والتي اتخذتها كثير من الدول حول العالم، إلى تزايد معدلات العنف ضد المرأة عالميًا، هذا ما أكدته معلومات واردة من عدة دول».وأشار بيان المنظمة إلى ارتفاع حالات العنف الأسري والاتصالات التي تتلقاها السلطات في عدة مدن بالولايات المتحدة، بهذا الشأن.أما في الهند، فقد تضاعفت أعداد حالات التعنيف خلال الأسبوع الأول من فرض قيود على التحرك، بحسب اللجنة الوطنية للنساء.كما دعت ناشطات تركيات من جهتهن إلى توفير حماية أفضل للنساء بسبب ارتفاع عدد عمليات القتل التي تستهدفهن منذ توصية السلطات بالعزل المنزلي في 11 مارس الماضي.وتلقت السلطات خلال الأسبوع الأول من الحجر في جنوب أفريقيا نحو 90 ألف بلاغ بعنف منزلي، في حين ارتفع العنف الأسري في فرنسا بنحو الثلث خلال أسبوع، كما صرحت الحكومة الأسترالية من جهتها بتسجيل ارتفاع بنسبة 75 في المائة في أبحاث الإنترنت عن وسائل الدعم لمواجهة العنف الأسري.وتابع البيان: «أما ألمانيا فقد ذكرت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي أنها ترى خطر تزايد العنف المنزلي على خلفية أزمة جائحة كورونا في المدن على وجه الخصوص، مقارنة بالمناطق الريفية، وقالت الوزيرة أنها تلقت من برلين تقريرا الأسبوع الماضي يفيد بزيادة البلاغات بسبب العنف المنزلي بنسبة 10 في المئة».وفي تونس قالت وزير المرأة والأسرة أسماء السحيري، الأسبوع الماضي، إن عدد النساء المعنفات تضاعف خمس مرات خلال فترة الحجر الصحي.ووضعت الحكومات حول العالم التباعد الاجتماعي ضمن مجموعة من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يطلب من الجميع تجنب الاتصال غير الضروري مع الآخرين، وعزل الفرد نفسه عن أسرته في حال كان يعاني أعراضا شبيهة بالإنفلونزا، مثل السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة، عزل أنفسهم لتجنب نقل العدوى للآخرين.وتشدد القيادات العربية والعالمية على أهمية التزام الجميع بإجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة من يتجاوزن السبعين من العمر، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب، كونهم أكثر الفئات عرضة للمرض بسبب ضعف مناعتهم.