محافظ قنا: جميع المنشآت الطبية تُقدم خدماتها للجمهور بشكل منتظم

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على عدم غلق أي منشأه خاصة بالتأمين الصحي أو مديرية الصحة بقنا، مؤكدًا على أن جميع المؤسسات الطبية بقنا تُقدم خدماتها للجمهور بشكل يومي منتظم.وأهاب محافظ قنا، في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات المُغرضة المنتشرة على المواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا والتي تهدف إلى إثارة الزُعر والقلق بين المواطنين، داعيًا إياهم إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استياق المعلومة والرجوع إليها للتأكد من صحة الأخبار المتداولة أو كذبها من خلال خدمة الرسائل.