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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 6 حالات بمستشفى العزل بقها بعد تعافيهم من كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:28 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شهدت مستشفي العزل بقها بمحافظة القليوبية خروج 6 حالات تعافت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعد تلقيهم العلاج ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلي سلبية.

وقال الدكتور عماد عطا، مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل، إن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها وورود تقاير تفيد سلبية العينات الخاصة بهم هم «إيميل منسي 56 سنة، وأماني مرقس 58 سنة، والسيد إبراهيم، واسطيفونسي سقراط، وأحمد محمد بنها، ورضا محمد»، مشيرًا إلى أنه توجد أم تم التأكد من سلبية حالتها لكن تم السماح لها بالتواجد بالمستشفى لتكون برفقة طفليها المصابان لصغر سنهما.

وأوضح «عطا» على أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة، وأنه يتم عمل لهم مسح يومي لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري، موضحًا أن المستشفى استقبلت اليوم 11 حالة جديدة ليتم وضعهم تحت الملاحظة الدورية من قبل الفريق الطبي والممرضين بالمستشفى.

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