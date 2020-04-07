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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مغادرة عائلة أسوانية مستشفى العزل بعد شفائهم من «كورونا» (صور)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:30 ص
عائلة أسوانية
عائلة أسوانية
أسوان_إسراء توفيق
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غادرت عائلة أسوانية، مساء الإثنين، مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة "الحجر الصحى"، بعد انتهاء فترة علاجهم من فيروس "كورونا" المستجد، وتماثلهم الشفاء التام.

ويصل عدد العائلة إلى 5 أفراد، وهم: "محمد.ع"، وزوجته "أسماء.ع"، وأطفاله الـ 3، فريدة وتبلغ من العمر 6 سنوات، وسليم عامين، بالإضافة إلى كريم 9 سنوات.

واستغرقت مدة العلاج بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، حوالى 8 أيام.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى، فى بيان اليوم الإثنين، إن عدد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على مستوى محافظة أسوان، وصل إلى 24 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

وأوضحت المديرية أن منهم 12 حالة من أفراد الطاقم الطبي المتواجدين بمستشفى العزل، كانت العدوى انتقلت لهم أثناء عملهم بالمستشفى، كما توفيت حالة واحدة بعد تشخيص الحالة وقبل وصولها مستشفى العزل بالصداقة.

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