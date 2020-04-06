نقيب المستثمرين الصناعيين: مصر قادرة على عبور أزمة كورونا

قال محمد جنيدي، النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن العمال لديهم ظروف قاسية ولابد أن نتحمل عنهم، مضيفًا أن مصر قادرة على عبور أزمة كورونا، وتابع أنه لا توجد مشكلة إذا سددنا من 25 إلى 50% من الأرباح لصندوق تحيا مصر.وأكد «جنيدي»، خلال تصريحات له، أن رجال الأعمال كسبوا الكثير، وأنه غير متفق مع أصحاب الرأي بتخفيض الأجور للعاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تقف بجانب جميع المواطنين ورجال الأعمال، موضحًا أن بعض الشركات ومن ضمنها شركته قامت بزيادة المرتبات للعاملين خلال الفترة الماضية.