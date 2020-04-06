رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التخطيط: تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي غير مسبوق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:36 م
هالة السعيد،
هالة السعيد،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي غير مسبوق.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تداعيات أزمة كورونا كثيرة كونها لا تؤثر على قطاع بعينه، وتسببت في إيقاف عجلة الإنتاج في كل دول العالم»، مشيرة إلى خسارة عدد الوظائف بسبب كورونا تقدر بنحو 50 مليون حتى الآن.

وأوضحت أن كافة المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو، مشيرة إلى أن مصر حققت معدل نمو 5.6 % خلال الربع الأول والثاني.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا، معلقة «لولاه ما استطعنا تنفيذ الإجراءات».

وتوقعت تحقيق معدل نمو 2% أو 1% على أسوأ حال خلال الربع الأخير من العام المالي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي 4%.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم قطاعات السياحة والطيران كونهما الأكثر تضررا من كورونا، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التكنولوجية ساهم في تنفيذ إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.

وأشارت إلى أن مليون و600 ألف مواطن سجلوا بموقع وزارة القوى العاملة وسيحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوهت إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الكساد على خلفية أزمة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن حجم الواردات سجل انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أنه يتم دعم قطاع الصحة في ظل الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج مع الحفاظ على صحة المواطنين في الوقت ذاته.

موضوعات متعلقة

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»