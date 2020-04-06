استشارى قلب: علاج كورونا الوحيد هو تجنب الإصابة

علق الدكتور هاني راجي استشاري القلب، على دخول بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا لغرفة العناية المركزة، قائلًا إنه واع ولم يصل للمرحلة الأسوأ وهي الاضطرار لوضعه على جهاز رئة بديلة.وأضاف استشاري القلب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كي لا يصل أحد لهذه المرحلة يجب ألا يصاب.ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وإنما بعض الحالات أعراضها خفيفة، وبعضهم خاصة كبار السن تتدهور حالتهم، لأن صحتهم ليست جيدة، ولا يمكن فعل شيء لهم، إلا وضعهم على أجهزة تنفس صناعي، وإذا زادت الحالة يتم وضعهم على أجهزة رئة بديلة وهذه الأجهزة عددها قليل وغير متوفر، لذا الطريقة المثلى والوحيدة لتجنب تدهور حالتك الصحية هو عدم الإصابة، وتجنب الخروج من البيت.