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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صوت الشعب»: المواطن البسيط محدود الدخل في قلب وعقل الرئيس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:21 م
لمستشار أحمد حسين
لمستشار أحمد حسين البراوي،
إسلام نصير
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أكد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 500 جنيه منحة للعمالة الغير منتظمة يعكس أن السيسي حالة إنسانية شديدة الخصوصية تحمل مقومات الحق والخير والعدل، مشيرا إلى أن المواطن البسيط محدود الدخل في قلب وعقل الرئيس.

وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار الهام لأهالينا الشقيانين من عمال اليومية المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله بمثابة طوق نجاة ومصدر دخل لهم في ظل الظروف الاستثنائية من عمر الوطن واللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل امالة وآلامة وهذا ليس غريبا ولا جديدا على قائد وزعيم أوفى بالعهد والوعد مع شعبة العظيم في مواقف كثيرة سوف تخلد في ذاكرة التاريخ في انصع صفحاته بياضا وجاء الدور الأن على المجتمع المدني ورجال الأعمال والأحزاب بالتكاتف في دعم ومساندة الدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

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