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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمره 24 ساعة.. وفاة أصغر رضيع في العالم بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:17 م
أصغر رضيع
أصغر رضيع
محمد عمر
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توفي طفل رضيع عمره يوما واحدا في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد ليكون أصغر شخص في العالم يموت جراء إصابته بالوباء العالمي.

وأوضحت مستشفى باتون روج بولاية لوزيانا، اليوم، أنه تم إدخال والدة الرضيع إلى المستشفى وكانت تعاني من أعراض كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ حوالي ثلاثة أشهر قبل وضعها طفلها الرضيع حيث قاومت المرض لفترة طويلة.

وأكدت المستشفى أن والدة الطفل لا تزال في المستشفى وتم وضعها على التنفس الصناعي بسبب تدهور حالتها هي الأخرى، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال الطبيب الشرعي بالمستشفى إن الطفل لم يكن حاملا للمرض، لكن الأطباء وعلماء الأوبئة في الولاية اتفقوا على أن موت الطفل يمكن أن يحكم عليه على أنه وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي بسبب إصابة والدته به.

وقالت الصحيفة إنها أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس لحديثي الولادة في الولاية الأمريكية، مشيرة إلى أن الأطباء يحققون حاليا ما إذا كان يمكن للفيروس التاجي أن ينتقل إلى الطفل من الأم أثناء الحمل أو الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي اكتشف أكثر من 2500 حالة مؤكدة مصابة بكورونا لدى الأطفال في الفترة بين 12 فبراير الماضي حتى 2 أبريل الجاري، وحوالي 6% من هذه الحالات تتطلب دخول المستشفى، وأكد المركز أيضا من قبل وفاة ثلاثة أطفال بالوباء.

وسجلت لويزيانا ما يقرب من 15000 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن، بجانب 512 حالة وفاة.

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