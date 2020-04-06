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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب يؤيدون دعوة التبرع بمكافأة 3 أشهر: «ولو بكل المستحقات»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، ترحيبهم وموافقتهم بدعوة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت النائبة هالة أبو السعد موافقتها على دعوة رئيس المجلس، مؤكدة أنها خطوة إيجابية لدعم الدولة المصرية والفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن النائب مصطفى الجندي، استجابته لدعوة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، مؤكدًا أنها خطوة طيبة لدعم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

كما أكد النائب حسين فايز، استجابته لدعوة رئيس البرلمان، مؤكدًا انها مبادره طيبه من الدكتور رئيس المجلس، كما قالت النائبة زينب علي سلام، إنها تؤيد وتدعم مبادرة رئيس مجلس النواب، معلنة تبرعها بمكافأة عضوية المجلس لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر.

كما أعلن النائب سعد بدير، موافقته على دعوة رئيس البرلمان، قائلا "موافق على هذه الدعوة ولو بالمرتب كله لنهاية المجلس من أجل مصر".

كما أكدت النائبة هيام حلاوة، موافقتها وتأييدها لقرارات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مشيرة إلى أن هذه القرارات جاءت لدعم الدولة المصرية فى ظل الظروف الراهنة، ليكون نواب الشعب فى مقدمة الصفوف لدعم مصر ومواجهة أى أزمات طارئة.

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