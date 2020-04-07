مياه المنيا: ضعف الضخ بـ 3 مناطق لمدة 8 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا أن مناطق عزبة شاهين، وعزبة المصاص، ومنطقة سكة تله بحي غرب مدينة المنيا، سيشهد غدا الثلاثاء الموافق 7 أبريل ضعف ضخ المياه لمدة 8 ساعات، وذلك بسبب مد خط المياه للصهاريج الجديدة.وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيتم مد خط لمياه خاص بهذه المناطق للصهاريج الجديدة، وسيبدأ العمل فيها من الساعة التاسعة من صباح الغد الثلاثاء 7 أبريل وتستمر حتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم، وهو ما سيتسبب في ضعف ضخ المياه لسكان وقاطني هذه المناطق.وطالب «الشهاوي» سكان هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال هذه الفترة وحتى يتم الانتهاء من مد خط المياه الجديد.