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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر عن تخطي الألف إصابة بكورونا: «اوعي تفتكر إنك بعيد»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:13 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
سناء إسماعيل
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حذر خالد أبو بكر، من خطورة ارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال تلك المرحلة، موضحًا أن ما قبل الألف حالة شيء وما بعد الألف شيء آخر.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الموضوع يقلق ومعدل ما بعد الألف سريع، والدائرة تقترب.. ياريت الناس تسمع وتستجيب، وأوعى تفتكر أنك بعيد عن هذا الفيروس".

وواصل: "اليوم أعلنت الصحة عن وجود 149 حالة إيجابية، وهذا الرقم الأعلى منذ انتشار كورونا، ولا بد أن يشعر الناس بالخطر وأن يقلقوا.. أرجوكم اقلقوا واشعروا بالخطر وتفهموا ما حدث في الدول الكبرى، ما قبل الألف شيء وما بعد الألف شيء آخر".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

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