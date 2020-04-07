رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جامعة أسوان يكشف تفاصيل وفاة سيدة بـ«كورونا»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:08 ص
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، تفاصيل استقبال سيدة تبلغ من العمر 64 عاما مصابة بفيروس «كورونا» ووفاتها.

وقال «غلاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، أنهم اعتقدوا أنها مصابة بغيبوبة سكر إلى أن أجريت لها الفحوصات وثبت أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتم حجزها في غرفة عزل في العناية المركزة وإبلاغ الطب الوقائي بوزارة الصحة الذي أجرى لها مسحة وتأكد من إصابتها بفيروس «كورونا».

وأردف: «تم أخذها لمستشفى العزل في أسوان وهو مستشفى الصداقة، لكنها للأسف توفيت وهي أول حالة وفاة لديهم في المحافظة».

وأشار إلى أنه تم أخذ الإجراءات الاحترازية فورًا بغلق الاستقبال العام في المستفشى لمدة 24 ساعة لإجراء التعقيم، وتم عزل المخالطين، 38 حالة منهم 31 تمريض، و2 عمال، و5 أطباء، وتم أخذ العينات والمسحات، وتم عزلهم في استراحة في طريق المطار في انتظار نتيجة الفحوصات غدًا.

موضوعات متعلقة

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»