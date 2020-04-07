رئيس جامعة أسوان يكشف تفاصيل وفاة سيدة بـ«كورونا»

كشف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، تفاصيل استقبال سيدة تبلغ من العمر 64 عاما مصابة بفيروس «كورونا» ووفاتها.وقال «غلاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، أنهم اعتقدوا أنها مصابة بغيبوبة سكر إلى أن أجريت لها الفحوصات وثبت أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتم حجزها في غرفة عزل في العناية المركزة وإبلاغ الطب الوقائي بوزارة الصحة الذي أجرى لها مسحة وتأكد من إصابتها بفيروس «كورونا».وأردف: «تم أخذها لمستشفى العزل في أسوان وهو مستشفى الصداقة، لكنها للأسف توفيت وهي أول حالة وفاة لديهم في المحافظة».وأشار إلى أنه تم أخذ الإجراءات الاحترازية فورًا بغلق الاستقبال العام في المستفشى لمدة 24 ساعة لإجراء التعقيم، وتم عزل المخالطين، 38 حالة منهم 31 تمريض، و2 عمال، و5 أطباء، وتم أخذ العينات والمسحات، وتم عزلهم في استراحة في طريق المطار في انتظار نتيجة الفحوصات غدًا.