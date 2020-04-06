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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمود بدر عن دعوة التبرع بمكافأة عضوية النواب لـ3 أشهر: «أنا أول الموافقين»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:07 م
النائب محمود بدر
النائب محمود بدر
كريمة أبو زيد
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أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب موافقته على دعوة رئيس مجلس النواب للأعضاء بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال بدر في تصريحات لـ"الدستور"، أرحب بدعوة رئيس المجلس لاعضاء البرلمان، فالدعوة جاءت في الوقت المناسب وأنا أول الموافقين.

وأضاف بدر، أنه وعدد من النواب قاموا بعمل مبادرات الخير تحت شعار تحدي الخير بشكل فردي منذ بداية الأزمة، موضحا أن المجلس يقوم بدوره الآن بشكل جماعي من أجل أبناء الشعب المصري الذين تأثروا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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