«أمين البرلمان»: النواب يتسابقون على تلبية دعوة التبرع بمكافأة 3 أشهر لـ«تحيا مصر»

علق المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال للأعضاء بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 شهور لصندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ومساندة جهود الدولة، مؤكدًا أن استجابة النواب بالتبرع من مكافآت العضوية لصندوق تحيا مصر جاءت غير مسبوقة.وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات له، قائلا "أستطيع القول أن هناك تسابقا من النواب على هذا الأمر وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء".وكان رئيس البرلمان قد وجه رسالة لأعضاء المجلس منذ قليل، طالب فيها الأعضاء بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، لدعم الدولة في الظروف الراهنة.