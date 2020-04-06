داعية: من يخرج من بيته دون حاجة في زمن الوباء ملعون

قال الداعية أحمد طلحة، تعليقا على الإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلدان لمواجهة فيروس كورونا، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل موبوء من أحد البلدان ليبايعه، فقال لهم النبي، قولوا لهم بايعناه وليرجع إلى بيته.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الشريعة الإسلامية بها قاعدة فقهية تقول إن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان بنيان الله لعن الله من هدمه.وأوضح أن اللعن هو الخروج من رحمة الله، فمن يخرج إلى الشوارع دون أن يبالي ويعرض حياته وحياة أقاربه الخطر والموت، فهو يطرد من رحمة الله.