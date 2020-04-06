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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:02 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، مستشفى السلام بورسعيد للوقوف على جودة الخدمة الطبية المقدمة ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، رافقه خلالها الدكتور أحمد شفيق مدير المستشفى والدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفى.

وتابع محافظ بورسعيد، سير العمل داخل خيمة الكشف الأولى والموجودة بالبوابة الرئيسية للمستشفى، للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وكذلك المرور علي عدد من اقسام المستشفي والالتقاء بأطقم الأطباء والتمريض.

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على حياة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد المحافظ، بجهود الأطقم الطبية "جيش مصر الأبيض" داخل المستشفى، والذين يعملون ليل نهار لعلاج المرضي، وتقديم أعلى خدمة طبية بجودة عالية.

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