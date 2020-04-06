رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

علي جمعة يكشف كيف نستقبل نفحات ليلة النصف من شعبان (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:57 م
علي جمعة
علي جمعة
أميرة العناني
طباعة
تساءل بعض الأشخاص عن كيفية استقبال نفحات ليلة النصف من شعبان، والتي تبدأ من مغرب الغد.

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ورد في الأثر بسند ضعيف ولكنه منجبر يقول صلى الله عليه وسلم: «شعبان شهري ورمضان شهر الله»، وهذا فيه دلالة قوية جدا على كلام السيدة الفقيهة المجتهدة السيدة عائشة: «أرى الله يسارع في هواك».

وأضاف أن هذا شهر سيدنا لنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.

وذكر أن هذا شهر الاستجابة وتهدئة البال ونصرة الحال وإيضاح القضية والرد على المخالفين والتميز والتمييز الذي سوف يكون للإسلام في العالمين،كل هذه الأشياء من دلالات تغيير القبلة.

وأوضح أنها ليلة يغفر الله فيها لجميع الناس من المسلمين، ولا يغفر للمشركين ولا لكاهنٍ يضرب الغيب ويشوّش أمر الناس، ولا لمشاحن ولا لمدمن خمر يغيب عقله ويخرج عن حد التكليف، ولا لمصرٍ على زنا ولا لعاق والديه، ويغفر الله لمن سوى هؤلاء، ويترك الحاقد في حقده والغلاّل في غله.


واستدل بما قال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه: «التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم».

واستكمل: «ترصدوا نفحات الله»، مستشهدا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا» [الأوسط-الطبراني].

وأكد أنه على المسلم أن يتحرى الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة، والأحوال الفاضلة في دعاءه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء، ومن هذه الأزمان والأماكن والأحوال كدعاء ليلة القدر، وجوف الليل الآخر، وليلة النصف من شعبان، ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وعند الآذان، عند نزول المطر، عند زحف الصفوف في سبيل الله، وساعة من يوم الجمعة -وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب.

وأضاف أن ذلك أيضا عند شرب ماء زمزم، وفي السجود في الصلاة، وعند صياح الديك، وبعد زوال الشمس قبل الظهر، والدعاء عند المريض، والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعاء يوم عرفة، والدعاء في شهر رمضان، ودعاء المظلوم، دعاء الصائم حتي يفطر، ودعاء الصائم عند فطره، ودعاء المسافر، ودعاء المضطر، ودعاء الإمام العادل، ودعاء الصالحين.

وقاله إنه علينا أن نسأل الدعاء من الآخرين ونجعلهم يدعون لنا بالخير وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا عمر رضى الله عنه: «أشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ»، والدعاء في الطواف، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء فيما بين الصفا والمروة، والدعاء في الوتر من اليالي العشرة الأواخر من رمضان، والدعاء في العشر الأول من ذي الحجة، والدعاء عند المشعر الحرام.

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

وزير السياحة: عقوبات ضد أي منشأة تسرح العمالة

بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ5373 والإصابات 51608

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»