آخر تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد نقله للرعاية المركزة

وأكد دومينيك راب، وزير الخارجية الذي كلفه جونسون مباشرة أعماله أن جونسون لا يزال واعيا حاليا، وتم نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة ليتلقي علاجه تحت رعاية مشددة بعد تفاقم حالته الصحية أثناء علاجه، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.

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وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تزويد رئيس الوزراء البريطاني بالأكسجين لمساعدته على التنفس، في الوقت الحالي ليكون تحت الملاحظة بعد أن تم نقله جونسون إلى المستشفى صباح الأحد.وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق رفضها الإجابة على سؤال بشأن ما إذا جونسون قد تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي أو أنه أصيب بالالتهاب الرئوي.وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة الأمر الذي جعل أطباؤه يقرون أنه بحاجة إلى التواجد في المستشفي لتلقي العلاج بشكل مباشر ومتابعة حالته لحظة بلحظة إضافة إلي أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.وكانت آخر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين: " الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع ".جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.