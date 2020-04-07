بعد أزمة ضحية كورونا ببهتيم.. التبرع بـ4 مقابر لضحايا الفيروس فى أبو زعبل

أعلنت النائبة ثريا الشيخ، عضو البرلمان عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنها بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال نجحوا في توفير 4 مقابر بمنطقة أبوزعبل لدفن ضحايا ووفيات فيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة علي خلفية الأزمة التي شهدتها منطقة مقابر بهتيم اليوم.حيث رفض أهالي المنطقة دفن أحد ضحايا الفيروس، والتي توفيت اليوم جراء إصابتها بالفيروس، وجري نقلها للدفن بمقابر بهتيم وتجمهر الأهالي ورفضوا الدفن مما دعا أهلها للتصرف ودفنها في مسقط رأسها بقرية السنطة بمحافظة الغربية إستجابة لرفض الأهالي.وقالت «الشيخ»، في بيان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنها فكرت هي وعدد من رجال الأعمال، وتم شراء 4 عيون مقابر ستخصص إثنين للرجال وإثنين للسيدات لدفن ضحايا الفيروس فقط لمنع أي مشكلات بين الأهالي في حال عدم السماح بدفن وفيات المرضي في أي مقابر أهلية بالمحافظة، مؤكدة أن المقابر جري شرائها بالفعل وجاهزة لاستقبال أي وفيات كورونا.وجهت «الشيخ» الشكر لرجال الأعمال والمشاركين في الفكرة، موجهة العزاء في وفاة الضحية ابنة منطقة بهتيم، والتي إصيبت بالمرض وجري نقلها لمستشفي عزل العجوزة، حيث فاضت روحها لبارئها اليوم قائلة: «الله يرحم المتوفية، ويصبر أهلها، ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من شارك فيه».يذكر أن منطقة مقابر بهتيم شهدت تجمهرًا اليوم من الأهالي الذين رفضوا دفن جثمان سيدة توفيت جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد رغم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتواجد فرق من الطب الوقائي والأمراض المتوطنة لإجراء عملية الدفن بالشكل الصحي الآمن، إلإ أنه بعد تدخل العقلاء من المنطقة والمسئولين والشرطة جرى تغيير وجهة الدفن إلى محافظة الغربية بمركز السنطة مسقط رأس المتوفاة حيث وافقت أسرتها على دفنها هناك.