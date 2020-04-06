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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غرفه السياحة: 80% من شركات القطاع السياحي لن تستفيد من مبادرة الرئيس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:47 م
سناء إسماعيل
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أشاد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم القطاع السياحي، موضحًا أن الغرفة أرسلت للفنادق والشركات العاملة بالقطاع بيانات كل العمال المؤمن عليهم، وبانتظار الصرف.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "مصروفات التشغيل للشركات السياحية بحاجة لتدخل سريع لأن جميع الشركات الصغيرة والمستثمرين الصغار لن يستفيدوا من مبادرة الرئيس وسيكون لديهم مشكلة كبيرة في دفع المرتبات.. نحن نوافق أن نأخذ المرتبات بقرض بفائدة 8%، لكن 80% من القطاع أو أكثر لو راح أي بنك من البنوك هترفض أن يتم إقراضه".
وأضاف: "80% من الشركات مقوماتها لن تسمح لها الحصول على قرض لدفع المرتبات.. ولا بد من عقد اجتماع مع البنوك للتفاهم معهم لتمويل الشركات والفنادق".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

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