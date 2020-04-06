عبدالعال يدعو النواب للتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء المجلس طالب فيها الأعضاء بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، لدعم الدولة في الظروف الراهنة.وقال رئيس البرلمان في نص الرسالة: "السادة النواب الموقرون، في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض".وأضاف رئيس البرلمان: "أدعو حضراتكم للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاثة أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، وأنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين".وتابع: أريد أن أؤكد لحضراتكم أن من لا يرغب من حضراتكم في تقديم هذا التبرع الاختياري التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب السيد المستشار الأمين العام للمجلس في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذه الرسالة".