الشاعر: تدخل الرئيس بنفسه لدعم القطاع السياحي سابقة

وجه حسام الشاعر رئيس غرف شركات السياحة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته لدعم قطاع السياحة التي جاءت في توقيتها المناسب لمساندة القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "التوجيه من قبل الرئيس نفسه سابقة ولأول مرة يتدخل الرئيس بشكل مباشر حيث أن الأزمة الراهنة كبيرة وعلى مستوى العالم".

وحول آليات التنفيذ قال الشاعر، إن قرارات الرئيس شملت القطاع بأكمله بكافة شرائحه، كما أن قرارات البنك المركزي لدعم القطاع مهمة لكن تبقى مشكلة صغيرة تتعلق بالفنادق الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة التي لا تملك ملاءة مالية كافية للحصول على القروض وهي شريحة كبيرة لن تستفيد من مبادرة البنك المركزي لعدم امتلاكها ما يغطي حصولها على القروض.

وأشار إلى أن المبادرة الخاصة بالبنك المركزي ليست إجبارية على كافة البنوك وهذا ما يقلل فرصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة منها خاصة في ظل شح السيولة، مطالبًا بوجود آليات لهذه الشريحة عبر البنوك لتوفير مرتبات إبريل.