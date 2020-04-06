رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشاعر: تدخل الرئيس بنفسه لدعم القطاع السياحي سابقة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:37 م
حسام الشاعر رئيس
حسام الشاعر رئيس غرف شركات السياحة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وجه حسام الشاعر رئيس غرف شركات السياحة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته لدعم قطاع السياحة التي جاءت في توقيتها المناسب لمساندة القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية.
وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "التوجيه من قبل الرئيس نفسه سابقة ولأول مرة يتدخل الرئيس بشكل مباشر حيث أن الأزمة الراهنة كبيرة وعلى مستوى العالم".
وحول آليات التنفيذ قال الشاعر، إن قرارات الرئيس شملت القطاع بأكمله بكافة شرائحه، كما أن قرارات البنك المركزي لدعم القطاع مهمة لكن تبقى مشكلة صغيرة تتعلق بالفنادق الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة التي لا تملك ملاءة مالية كافية للحصول على القروض وهي شريحة كبيرة لن تستفيد من مبادرة البنك المركزي لعدم امتلاكها ما يغطي حصولها على القروض.
وأشار إلى أن المبادرة الخاصة بالبنك المركزي ليست إجبارية على كافة البنوك وهذا ما يقلل فرصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة منها خاصة في ظل شح السيولة، مطالبًا بوجود آليات لهذه الشريحة عبر البنوك لتوفير مرتبات إبريل.

موضوعات متعلقة

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»