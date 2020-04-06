داعية: إغلاق الحرم المكي بسبب كورونا صائب 100%

قال الداعية الإسلامي أحمد طلحة إن قرار إغلاق الحرم المكي بسبب فيروس كورونا صائب 100%، موضحا أن فهم الإجراءات التي تتخذ من أجل مقاومة فيروس كورونا، وتفسيرها تختلف من شخص لآخر حسب ثقافته واجتهاده.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض قد يرى أن غلق دور العبادة بسبب الفيروس هو غضب من الله على البشر، ولكن في الحقيقة إن الله لا يحتاج البشر ولا يغنيه أو يضره أو ينقص منه شيئا بعبادتهم له.وأشار إلى أن الحرم المكي أغلق قبل ذلك، أكثر من مرة، فلو قرأنا التاريخ فسنجد أن القرامطة أغلقوا الحرم المكي لـ10 سنوات وعلقوا شعيرة الحج، وكذلك أغلق الحرم المكي في السبعينات.