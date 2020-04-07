حملة مكبرة ضد أعمال البناء بدون ترخيص بالمنتزه في الإسكندرية

شنت وحدة التدخل السريع بحى المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحى، حملة فورية مكبرة، اليوم الإثنين، لمجابهة مخالفات البناء غير المرخص، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية الخاصة بثلاث عقارات بنطاق الحى.وأسفرت الحملة عن فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق السابع علوي بالعقار الكائن أمام مستشفى الصدر بشارع النبوي المهندس بالملاحة، والتحفظ على كمية من مواد البناء، وفك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق السادس علوي بالعقار الكائن بشارع الكومبانية أمام الشرطة العسكرية، متفرع من طريق الطابية، والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت.كما تم فك الشدة الخشبية الخاصة بالعقار الكائن بشارع الرحامنة المتفرع من شارع مصطفى كامل الملاحة، والتحفظ على كمية من حديد التسليح، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.جاءت الحملة في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة.