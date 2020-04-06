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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية كندا وأمريكا يناقشان جهود مواجهة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:28 م
وزير الخارجية الكندي
وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين
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ناقش وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أهمية التنسيق القوي بين الدولتين لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتناول الاتصال الحاجة الماسة لضمان تدفق السلع الأساسية والحفاظ على سلاسل التوريد سليمة خلال هذه الأزمة المستمرة، وخاصة بالنسبة للإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وفقا لبيان من الخارجية الكندية.

وشدد الوزير شامبين على أهمية تقديم المساعدة القنصلية، وضرورة إعادة المسافرين الكنديين إلى بلادهم من الخارج بأمان، بما في ذلك أولئك الذين على متن السفن السياحية، مع استمرار تطور الوباء.

وأعرب شامبين عن خالص امتنانه للوزير بومبيو لدعمه لمساعدة الكنديين على العودة إلى ديارهم بأمان.

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