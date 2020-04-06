متحدث الرئاسة: منحة العمالة غير المنتظمة نتحملها من موازنة الدولة

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لدعم قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري، جراء تداعيات فيروس كورونا، قائلًا إن الإجراءات التي تمثل حزمة أو خطوة جديدة إضافية استكمالا للقرارات السابقة التي أعلنها الرئيس في يوم المرأة العالمي.وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إلى أن الأزمة الراهنة هي أزمة عالمية غير مسبوقة، ولا نعلم متى تنتهي.وأوضح أن القرارات قائمة على استباق الواقع القائم على الأرض ومساندة ومساعدة المتضررين سواء العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات، لافتا إلى أن الرئيس قرر منحة شهرية 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وقد يتم تدارس الأمر حينها إذا كنا نحتاج ذلك لمدة أطول.وأردف: "الدولة حرصت على بناء 250 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي رغم هذه الظروف، وهذا جاء نتيجة لجني ثمار 5 سنوات من الإصلاح الاقتصادي، والذي مثل جاهزية كبيرة للدولة في مواجهة الأزمة الراهنة ولولا تلك القرارات لما كنا قادرين الآن على مواجهة الأزمة، وهي تكلفة كبيرة تتجاوز المليارات لدعم قطاع الإسكان والسياحة والطيران وجميعها من موازنة الدولة.وأضاف: أن توزيع منحة العمالة غير المنتظمة تشمل أشهر مارس وأبريل ومايو والقرار سينفذ سريعًا نظرًا لتغيرات الأزمة يوميًا ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصبح لديها كافة تفاصيل هذه المنحة وتشمل أيضًا قطاع السياحة والعاملين به.وكشف أن الرئيس قال للوزراء اليوم إن الشعب تحمل كثيرًا في تبعات الإصلاح الاقتصادي اليوم، واليوم علينا مسئوليات تجاه فئات الشعب لتقليل تبعات أزمة كورونا المستجد للخروج منها بأقل الأضرار.