رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الرئاسة: منحة العمالة غير المنتظمة نتحملها من موازنة الدولة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:25 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لدعم قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري، جراء تداعيات فيروس كورونا، قائلًا إن الإجراءات التي تمثل حزمة أو خطوة جديدة إضافية استكمالا للقرارات السابقة التي أعلنها الرئيس في يوم المرأة العالمي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إلى أن الأزمة الراهنة هي أزمة عالمية غير مسبوقة، ولا نعلم متى تنتهي.

وأوضح أن القرارات قائمة على استباق الواقع القائم على الأرض ومساندة ومساعدة المتضررين سواء العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات، لافتا إلى أن الرئيس قرر منحة شهرية 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وقد يتم تدارس الأمر حينها إذا كنا نحتاج ذلك لمدة أطول.

وأردف: "الدولة حرصت على بناء 250 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي رغم هذه الظروف، وهذا جاء نتيجة لجني ثمار 5 سنوات من الإصلاح الاقتصادي، والذي مثل جاهزية كبيرة للدولة في مواجهة الأزمة الراهنة ولولا تلك القرارات لما كنا قادرين الآن على مواجهة الأزمة، وهي تكلفة كبيرة تتجاوز المليارات لدعم قطاع الإسكان والسياحة والطيران وجميعها من موازنة الدولة.

وأضاف: أن توزيع منحة العمالة غير المنتظمة تشمل أشهر مارس وأبريل ومايو والقرار سينفذ سريعًا نظرًا لتغيرات الأزمة يوميًا ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصبح لديها كافة تفاصيل هذه المنحة وتشمل أيضًا قطاع السياحة والعاملين به.

وكشف أن الرئيس قال للوزراء اليوم إن الشعب تحمل كثيرًا في تبعات الإصلاح الاقتصادي اليوم، واليوم علينا مسئوليات تجاه فئات الشعب لتقليل تبعات أزمة كورونا المستجد للخروج منها بأقل الأضرار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»