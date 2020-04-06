كيف تخرج زكاة مالك مع وجود أقساط مستحقة للبنك؟.. بيت الزكاة يجيب

ورد إلى بيت الزكاة والصدقات المصري، سؤال نصه: «كيف أخرج زكاة مالي مع وجود أقساط مستحقة للبنك؟».وأجاب بيت الزكاة والصدقات المصري، والذي يشرف عليه مباشرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسيوك»، بأنه إذا كان لديك مالٌ وجبت فيه الزكاة، وذلك بأن بلغ النصاب، وحال عليه الحول.وأضاف في الوقت نفسه عليك أقساط مستحقة للبنك، فطريقة حساب زكاتك: أن تحسب قيمة الأقساط المستحقة للبنك خلال العام فقط، وتخصمها من إجمالي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة، فإذا كان ما تبقى من المال ما زال بالغًا للنصاب فعليك أن تزكيه بمقدار ربع العشر (2.5%) وهكذا كل عام.يذكر أنه في إطار المجال الإجتماعي؛ قام بيت الزكاة بمساعدة 300 غارم وغارمة في عام 2019، وفي إطار المجال الصحي؛ ساهم بيت الزكاة في إجراء 800 عملية قلب مفتوح للمرضى الغير قادرين.وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020.وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".