رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كيف تخرج زكاة مالك مع وجود أقساط مستحقة للبنك؟.. بيت الزكاة يجيب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:23 م
بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري
أميرة العناني
طباعة
ورد إلى بيت الزكاة والصدقات المصري، سؤال نصه: «كيف أخرج زكاة مالي مع وجود أقساط مستحقة للبنك؟».

وأجاب بيت الزكاة والصدقات المصري، والذي يشرف عليه مباشرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسيوك»، بأنه إذا كان لديك مالٌ وجبت فيه الزكاة، وذلك بأن بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

وأضاف في الوقت نفسه عليك أقساط مستحقة للبنك، فطريقة حساب زكاتك: أن تحسب قيمة الأقساط المستحقة للبنك خلال العام فقط، وتخصمها من إجمالي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة، فإذا كان ما تبقى من المال ما زال بالغًا للنصاب فعليك أن تزكيه بمقدار ربع العشر (2.5%) وهكذا كل عام.

يذكر أنه في إطار المجال الإجتماعي؛ قام بيت الزكاة بمساعدة 300 غارم وغارمة في عام 2019، وفي إطار المجال الصحي؛ ساهم بيت الزكاة في إجراء 800 عملية قلب مفتوح للمرضى الغير قادرين.

وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ5373 والإصابات 51608

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»