نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول العربية

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سجل موقع worldometers أكثر من 69 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فيما وصل عدد إصابات الفيروس إلى أكثر من مليون و266 ألفا، وتم شفاء أكثر من 260 ألف حالة.ويرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الإثنين، في الدول العربية.قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت 189 حالة اشتباه، بينها 24 حالة اشتباه جديدة، وأوضحت في بيان اليوم أن جملة الإصابات بالفيروس بلغت 12 حالة بينها حالتي وفاة.أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2076 حالة.أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.كما أعلن الدكتور جابر - خلال إيجاز صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصابًا من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، أن اجمالي عدد الأصابات وصل إلى 253 إصابة، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلدة "بني نعيم" بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1120 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.