الرداد وحيدًا على أفيش «شاهد عيان» الجديد

كشف المخرج محمد حماقي عن بوستر مسلسله التليفزيوني الجديد "شاهد عيان" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وهو بطولته النجم حسن الرداد ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وظهر الرداد منفردا في الأفيش الذي أظهر من خلاله على أن المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن والتشويق والإثارة.ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18