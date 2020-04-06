نائب «الوفد» ببني سويف يقود حملة لتطهير منشآت الفشن

استكمل النائب الوفدي علي أبو دولة، حملته المكثفة لتطهير وتعقيم مركز ومدينة الفشن، وجميع المدارس والمؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع الدكتور الوزير محافظ بني سويف، وبالتعاون مع نقابة المعلمين ببني سويف، ومع المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات التي دشنها الحزب مؤخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتم تعقيم وتطهير محطة السكة الحديد بمركز الفشن، ومصلحة الشهر العقاري، والسجل المدني، ومدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة الثانوية العامة، والمعهد الديني، وجميع الشوارع بحي البحر، وحي مساكن الشهر العقاري بأكمله، وحي مساكن الزرابي، والشوارع الجانبية، والوحدة المحلية لقرية الفنت بمركز الفشن جنوب بني سويف، لتأمين وسلامة المواطنين.