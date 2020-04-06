رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:17 م
النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين،
إسلام نصير
طباعة
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، عن دور البحث العلمى فى الأزمة الراهنة، مطالبًا بزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أن البحث العلمى هو النواة الحقيقية لتقدم الأمم، وهذا ما أثبتته أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولفت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له، إلى أن البحث العلمى هو أساس التقدم، ولابد من زيادة المخصصات المالية للمنظومة التعليمية بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص، على أن يتم ربط البحث العلمي بقضايا العصر، وتكون هناك أولوية للمشروعات المتعلقة بالقضايا المعاصرة، وتعظيم الاستفادة من ميزانية البحث العلمى فى براءات الاختراع وعدم توجيهها للمرتبات وما شابه وتخصيص جزء قليل للأبحاث العملية.

وأوضح عضو البرلمان، أن العالم بعد أزمة فيروس كورونا سيتجه لمزيد من البحث العلمى، حيث سيتم إلقاء مزيد من الضوء على بعض القضايا والأزمات والكوارث التى قد يخيل للبعض أنها ضرب من الخيال، وسيشهد البحث العلمى على مستوى العالم طفرة حقيقية، ولهذا على الدولة المصرية أن تتخذ خطوات استباقية فى هذا الملف مثل سائر الدول التى أيقنت حاليا أهمية البحث العلمى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أقر عدد من التشريعات الداعمة للبحث العلمي ومنها صندوق دعم المبتكرين، الذى يحث على الابتكار والاختراع ومزيد من البحث العلمى، لافتا إلى أن العديد من الدول ستتجه قريبا للبحث العلمى وسيصبح أهم من المأكل والمشرب بالنسبة لها.

موضوعات متعلقة

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الحكومة تنفي اتخاذ حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»