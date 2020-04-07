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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نرشح لكم.. 5 أفلام مصرية نادرة تناسب كل الأسرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:31 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تلتزم ملايين الأسر في مصر بالعزل الصحى؛ نظرًا لتفشى وباء كورونا المستجد، وبلا شك تحتاج هذه الفترة إلى كسر الملل من خلال مشاهدة بعض المسلسلات والأفلام.

ويمكن للأفلام العربية النادرة أن تساعدك فى كسر حالة الملل، بالإضافة إلى أنها تعتبر المرة الأولى التي يمكن أن تشاهدها بسبب عدم إذاعتها على الشاشة.

فى هذا التقرير نرشح لك عدد من الأفلام العربية القديمة والنادرة الممتعة التى تعتبر مناسبة لكافة أفراد العائلة.

الأبطال
تدور أحداث الفيلم، حول أربعة من اللصوص يسطون على منزل ويسرقون ثروته ويقتلون صاحب المنزل وزوجته وابنته ويشعلون النار في المنزل، ولكن "أحمد" الأبن الأصغر كان مختبئًا تحت السرير يشاهد المجرمين.

يكبر "أحمد"، ويصبح بطلًا من أبطال الكاراتيه، وبعدها قرر الانتقام من كافة أفراد العصابة التى تسببت فى قتل عائلته بأكملها.

الفيلم من بطولة أحمد رمزى، فريد شوقى، غسان مطر، محمد صبيح، منى جبر، فاروق يوسف، الطوخى توفيق.

بابا عريس
يعتبر أول فيلم ملون مصري، من إنتاج عام 1950 فهو أول فيلم مصرى ملون بالكامل، للمخرج حسين فوزي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل ثرى يدعى "رأفت الخازندار" والذى يقرر أن يترك أسرته سعيا للزواج بأمرأة أخرى، فيقع فى حب "قشطة" لكن بناته ترفضان هذا الأمر بشدة وتقرران إعادته مرة أخرى.

الفيلم من بطولة، شكرى سرحان، كاميليا، نعيمة عاكف، نوال بغدادى ومارى منيب ومن تأليف وإخراج حسين فوزى.

رحلة إلى القمر
تدور أحداث الفيلم حول رحلة فضائية يقوم بها شخصان إلى القمر،حيث يتمكنان من الصعود إلى الصاروخ وإطلاقه وبعد وصولهما يقابلان رجلا مسنا تعيش معه ابنته وينجذب العالم إلى الابنة ويحاولان فيما بعد العودة إلى الأرض مرة أخرى بمساعدة إنسان ألى.

الفيلم من بطولة، إسماعيل يس، رشدى أباظة، صفية ثروت، إدمون تويما ومن تأليف وإخراج حمادة عبدالوهاب.

سيف الجلاد
من الأفلام النادرة التى لم تذاع، كما أنها جمعت بين الفنان يوسف بك وهبى، والمطرب محمد فوزى، تم إنتاجه عام 1944.

تدور أحداث الفيلم، حول خالد دكتور في الكيمياء يقتل زوج أخته ليسرق ملبغ مالي يفتح صيدلية وينجح في مجال تجارة الأدوية ويجني من وراء ذلك الكثير، ويصبح من الأثرياء وينتهي الأمر به أن يحكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها عمدًا وهي قتل زوجته.

الفيلم من إخراج وتأليف يوسف وهبي، وبطولة عقيلة راتب، بشارة واكيم، محمود المليجي محمد فوزي، علوية جميل.

أنا اللى قتلت الحنش
تعتبر أفلام عادل إمام من الأفلام التى لا تنسى، ولكن منها بعض الأفلام التى من النادر أن تأتى على الشاشة، ومنها فيلم "أنا اللى قتلت الحنش".

تدور أحداث الفيلم حول شخصية حسنين البطل والذى يعانى من جبروت المعلم حنش فيضطره ذلك للسفر هروبا منه إلى اليونان، فيجد هناك عشيقته عزيزة والتي يتزوجها بعد أن تخبره أنها انجبت منها ابنتها نتيجه علاقتهم غير المشروعة، ولكن الحنش لا يتركه ويسلط عليه أعوانه فى اليونان.

الفيلم من بطولة، معالى زايد، سعيد صالح، صفية العمرى، يوسف شعبان، ومن تأليف عبدالحى أديب وإخراج أحمد السبعاوى.

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