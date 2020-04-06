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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ1.5 مليون عامل غير منتظم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:09 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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تبدأ وزارة القوى العاملة، من غد الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلى مليون و500 ألف عامل، وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا على هذه العمالة، بتحديد أكثر مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.

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