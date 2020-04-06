نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول الأوروبية

إيطاليا



روسيا



بريطانيا



اليونان



النمسا



سجل موقع worldometers أكثر من 69 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فيما وصل عدد إصابات الفيروس إلى أكثر من مليون و266 ألفا، وتم شفاء أكثر من 260 ألف حالة.وفيما يلي يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا اليوم الإثنين في الدول الأوروبية.ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بالفيروس في إيطاليا، إلى 636، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.وتراجع عدد الوفيات إلى 525 الأحد بعدما كان انخفض كذلك السبت مقارنة مع تسجيل 766 وفاة الجمعة، ما منح البلد الذي سجّل 16 ألفا و523 وفاة بالفيروس بصيص أمل بشأن احتمال تحسّن الوضع وتخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا 132 ألفا.أعلنت روسيا تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6343 والوفيات إلى 47 بعد وفاة شخصين.ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا ارتفعت اليوم إلى 5439 حالة.أعلنت اليونان أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 76 حالة بعد وفاة 3 مرضى.وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة فقد تم الإبلاغ عن 1735 حالة مؤكدة؛ 54.9% منهم من فئة الرجال.أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن أزمة كورونا تشهد بعض الانفراج مشيرُا الي أنه يتم تسطيح الزيادات في الإصابات الجديدة بشكل كبير وتزداد الإصابة بنسبة 1.6% فقط كل يوم، معتبرًا أن هذا الاتجاه مستقر، حيث لم يعد عدد المصابين يتضاعف كل 3.6 أيام كما كان في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن حاليًا كل 16.5 يوم فقط.