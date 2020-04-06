رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول الأوروبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:03 م
كورونا
كورونا
منة سالم
طباعة
سجل موقع worldometers أكثر من 69 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فيما وصل عدد إصابات الفيروس إلى أكثر من مليون و266 ألفا، وتم شفاء أكثر من 260 ألف حالة.

وفيما يلي يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا اليوم الإثنين في الدول الأوروبية.

إيطاليا

ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بالفيروس في إيطاليا، إلى 636، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.

وتراجع عدد الوفيات إلى 525 الأحد بعدما كان انخفض كذلك السبت مقارنة مع تسجيل 766 وفاة الجمعة، ما منح البلد الذي سجّل 16 ألفا و523 وفاة بالفيروس بصيص أمل بشأن احتمال تحسّن الوضع وتخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا 132 ألفا.

روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6343 والوفيات إلى 47 بعد وفاة شخصين.

بريطانيا

ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا ارتفعت اليوم إلى 5439 حالة.

اليونان

أعلنت اليونان أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 76 حالة بعد وفاة 3 مرضى.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة فقد تم الإبلاغ عن 1735 حالة مؤكدة؛ 54.9% منهم من فئة الرجال.

النمسا

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن أزمة كورونا تشهد بعض الانفراج مشيرُا الي أنه يتم تسطيح الزيادات في الإصابات الجديدة بشكل كبير وتزداد الإصابة بنسبة 1.6% فقط كل يوم، معتبرًا أن هذا الاتجاه مستقر، حيث لم يعد عدد المصابين يتضاعف كل 3.6 أيام كما كان في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن حاليًا كل 16.5 يوم فقط.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي اتخاذ حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

وزير السياحة: عقوبات ضد أي منشأة تسرح العمالة

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»