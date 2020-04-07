حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 7 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:: يوفر لك هذا اليوم طاقة كبيرة جدًّا ويجعلك مميزًا في مواجهة أرباب العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام.: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم؛ لأنه غير مرتاح نفسيًا ولن يرتاح إلى من سيقترب منه ويحاول محادثته.: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.