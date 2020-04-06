الجيش الليبي يعلن مقتل 15 إرهابيًا في محور عين زارة

تمكنت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الإثنين، في صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية، والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة.ووفقًا لبيان صادر عن مكتب القيادة العامة للجيش الوطني الليببي، مساء اليوم، فقد أكد اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر المحور تدمير ثلاث عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابيًا، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.وأوضح المنصوري أن من أبرز القتلى الإرهابي عبدالحكيم الزين آمر مليشيا 42 حرامي وصهر المليشياوي هيثم التاجوري.وأكد آمر غرفة عمليات أجدابيا كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.