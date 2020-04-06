رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة 51 بكورونا تعافوا منه في وقت سابق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:02 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
طباعة
كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد شفائهم منه في وقت سابق، ما أثار مخاوف من إعادة نشاط الفيروس مجددا لدى من تعافوا منه في وقت سابق.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا (KCDC) إن الفيروس "أعيد تنشيطه" على الأرجح لدى المصابين، مشيرا إلى أنه تم وضع المرضى من مدينة دايجو الأكثر تضررا في البلاد في الحجر الصحي بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس مجددا بعد أيام من خروجهم من الحجر الصحي وتلقيهم العلاج اللازم، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء في الهيئة الصحية التي تديرها الحكومة يعتقدون أن الفيروس قد يكون كامنًا عند مستويات لا يمكن اكتشافها في الخلايا البشرية، ولأسباب غير معروفة يمكن إعادة تنشيط الجسيمات الفيروسية ولكن من غير الواضح ما إذا كان المرضى أصبحوا معديين مرة أخرى لغيرهم.

فيما يقول خبراء آخرون وفقا للصحيفة إنه لا يوجد دليل يثبت أن الفيروس ينشط مجددا فقد أظهرت دراسات أجريت على القرود عكس ذلك، مشيرين إلى أنه في الحالات التي يعطي فيها المرضى نتيجة إيجابية مرتين بالفيروس، قد يكون ذلك بسبب اختبار يعطي نتيجة خاطئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ5373 والإصابات 51608

مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 13 اليوم والقنوات العارضة له

«صحيفة بريطانية»: الحكومة المصرية نجحت في التصدي لـ«كورونا» حتى الآن

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
لواء. محسن الفحام
المشاركة المجتمعية والوعى المطلوب
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»