كوريا الجنوبية تؤكد إصابة 51 بكورونا تعافوا منه في وقت سابق

كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد شفائهم منه في وقت سابق، ما أثار مخاوف من إعادة نشاط الفيروس مجددا لدى من تعافوا منه في وقت سابق.وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا (KCDC) إن الفيروس "أعيد تنشيطه" على الأرجح لدى المصابين، مشيرا إلى أنه تم وضع المرضى من مدينة دايجو الأكثر تضررا في البلاد في الحجر الصحي بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس مجددا بعد أيام من خروجهم من الحجر الصحي وتلقيهم العلاج اللازم، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء في الهيئة الصحية التي تديرها الحكومة يعتقدون أن الفيروس قد يكون كامنًا عند مستويات لا يمكن اكتشافها في الخلايا البشرية، ولأسباب غير معروفة يمكن إعادة تنشيط الجسيمات الفيروسية ولكن من غير الواضح ما إذا كان المرضى أصبحوا معديين مرة أخرى لغيرهم.فيما يقول خبراء آخرون وفقا للصحيفة إنه لا يوجد دليل يثبت أن الفيروس ينشط مجددا فقد أظهرت دراسات أجريت على القرود عكس ذلك، مشيرين إلى أنه في الحالات التي يعطي فيها المرضى نتيجة إيجابية مرتين بالفيروس، قد يكون ذلك بسبب اختبار يعطي نتيجة خاطئة.