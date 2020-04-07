حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 7 أبريل 2020

مهنيًا

عاطفيًا

صحيًا

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، والتي جاءت:: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل، وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فرصًا جديدة إليك.: تجنب المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة التي تخوضها.: الذبذبات الحالية تشكل حافزًا للدورة الدموية ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.