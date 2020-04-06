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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأوكرانى: لولا الحجر الصحى لكان عدد إصابات كورونا أكبر بكثير

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:58 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنه كان من الممكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، في أوكرانيا إذا لم يتم إدخال إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية، أن زيلينسكي أعلن ذلك بعد مؤتمر عبر الهاتف يوميا مع ممثلي الحكومة، ووكالات الدولة المشاركة في منع انتشار مرض فيروس كورونا.

وقال زيلينسكي، حسبما أوضحت وكالة أنباء يوكرينيفورم الأوكرانية، إن انخفاض عدد مرضى الفيروس التاجي هو نتيجة للحجر الصحي. كان يمكن أن يكون لدينا مرضى أكثر بكثير مما كان عليه الحال في البلدان الأوروبية، لذلك، كانت إجراءاتنا في الوقت المناسب وصحيحة".

ووفقًا للتقرير، قال رئيس الوزراء دينيس شميهال، بدوره: إن النسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا قد انخفضت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، على وجه الخصوص، تم تسجيل 689 حالة من حالات الإصابة بالفيروس في أوكرانيا، تم تسجيل 68 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل بكثير من الأيام السابقة. توفي ستة أشخاص بسبب أمراض مزمنة خطيرة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس أوكرانيا أنه لا يمكن إغلاق أي مستشفيات في الوقت الحالي، وقال: "نحصل على معلومات حول قسم إقليمي مغلق للأطفال، وإغلاق مستوصفات السل. ليس لدينا الحق في إغلاق المستشفيات أو تعليق التمويل خلال وباء فيروس كورونا. سيكون عدم مسئولية قاسية أمام الأوكرانيين".

وذكرت الشرطة الوطنية، أن عدد الجرائم انخفض بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، وانكمش عدد حوادث المرور بنسبة 63٪.

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