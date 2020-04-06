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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تعلن 4 قرى فى الضفة الغربية مناطق مريضة بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، 4 قرى في الضفة الغربية مناطق مريضة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 253 حالة.

وقال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن قرى (بدو) و(قطنة) و(الجديرة) في شمال غرب القدس، وبلدة (بيتونيا) قرب رام الله باتت مناطق "مريضة" بالفيروس بصورة كاملة.

وحث الشخرة سكان القرى الأربع على البقاء في منازلهم وعدم التجول إلا في الحالات الطارئة.

وفي آخر تحديث للإصابات، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر أن إجمالي المصابين بالفيروس اليوم بلغ 16 حالة ما يرفع الحصيلة الإجمالية في الأراضي الفلسطينية إلى 253 حالة.

وذكر نمر أنه تم تسجيل شفاء 23 حالة إصابة بالفيروس بواقع 18 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينيات من عمرها.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، استمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا وتقليص مساحة انتشاره.

وبحسب بيان للحكومة فإنها استمعت لتقرير مفصل من وزيرة الصحة مي الكيلة حول تطورات الفيروس في فلسطين، وخطط الطوارئ التي أعدتها الوزارة لتقليص مساحة انتشاره والتخفيف من آثاره.

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